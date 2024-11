22 000 adresses IP neutralisées par Interpol (et pas que)

Cibles principales de l’opération

Des résultats notables dans plusieurs régions

Arrestations et poursuites en cours

Une coopération internationale cruciale

Le phishing et les ransomwares étaient principalement ciblés dans cette affaire, en raison de leur utilisation croissante pour extorquer des informations sensibles et compromettre la sécurité des utilisateurs. Interpol a relevé que, car elle permet aux cybercriminels de concevoir des campagnes de phishing plus convaincantes et en plusieurs langues. Cela rend ces attaques plus difficiles à détecter et augmente le risque pour les utilisateurs du monde entier.Les résultats de cette opération sont impressionnants à plusieurs niveaux : à Hong Kong, par exemple, la police a réussi à neutraliser 1 037 serveurs impliqués dans des activités malveillantes. À Macao, 291 serveurs ont été mis hors service,et à la saisie d’un serveur utilisé pour des activités illicites.Au total, 41 arrestations ont été effectuées, et. En Estonie, les forces de l’ordre ont confisqué 80 Go de données, une collecte de preuves indispensable pour la poursuite d’enquêtes sur des réseaux de cybercriminalité internationaux. Dans cette opération, des partenaires du secteur privé, comme Group-IB, Kaspersky et Team Cymru, ont apporté leur expertise, analysant les données et identifiant les infrastructures malveillantes.Cette collaboration mondiale a permis de faire avancer la lutte contre la cybercriminalité, même si les experts rappellent que. L’opération Synergia II, avec sa portée mondiale et ses succès significatifs, illustre l’importance de cette coopération internationale pour contrer des menaces toujours plus nombreuses et sophistiquées.L'occasion de vous rappeler que le phishing est une technique d’escroquerie en ligne visant à obtenir des informations personnelles via des e-mails ou SMS frauduleux se faisant passer pour des organismes officiels.