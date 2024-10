Apple tente une collaboration stratégique avec la police

Global Police Summit

Apple a organisé des conférences à huis clos pour des agences de police dans le monde entier, afin de discuter des meilleures façons d'utiliser ses produits

Quelle utilité pour les produits d'Apple par la police ?

« Dans un certain nombre de pays, j'ai augmenté notre part à 80 % ou plus et j'ai atteint 100 % de part de marché de la sécurité publique dans quatre pays. » Gary Oldham

D'après, deux fois au cours des cinq dernières années, en 2019 et 2023.. Ces dernières se seraient déroulées à, dans le comté de Sacramento.Malgré les tensions avec le FBI depuis l'affaire de San Bernardino en 2015,, via des réunions spéciales avec différentes agences. Des employés d'environy auraient assisté. Forbes s'appuie d'ailleurs sur plusieurs e-mails, des témoignages et des invitations.Ainsi, Apple aurait bien travaillé en Californie, et ce, afin de stimuler l'adoption de ses produits par les services de police. Les réunions ont permis d'aborder de nombreux projets et notamment d'aider à utiliser les iPhone, les Mac, CarPlay mais aussi le Vision Pro !En effet, le casque pourrait être utilisé pour remplacer les écrans de surveillance dans des centres d'opérations en temps réel et CarPlay pourrait s'avérer une alternative intéressante aux ordinateurs portables embarqués avec. Apple aurait également mis en avant les fonctions d'urgence par satellite, dans les zones blanches ou celles où la couverture traditionnelle ne passe pas -utile en cas d'intervention.Quoiqu'il en soit,. En effet, elle était chapeautée par Gary Oldham, qui a récemment quitté l'entreprise dans des conditions assez floues... Pour la petite histoire, ce monsieur Oldham était justement un ancien policier !