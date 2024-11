Un hologramme pour résoudre le meurtre non élucidé d’une travailleuse du sexe

Ceci est un hologramme

L’idée est d’humaniser Bernadett, de rappeler qu’elle était une jeune femme avec une vie, des rêves, et pas juste un nom sur un dossier.

On ne voulait pas seulement relancer l’enquête, mais aussi rendre hommage à une vie trop courte,

Retour en février 2009 : BernadettSzabó, 19 ans, est retrouvée poignardée à mort sur son lieu de travail. Originaire de Hongrie, cette jeune mère avait quitté son pays pour Amsterdam à 18 ans, espérant une vie meilleure.En dépit d’une enquête approfondie et d’analyses de vidéosurveillance, le meurtre reste un mystère.La police néerlandaise sort l’artillerie lourde avec une idée pour le moins originale : un hologramme grandeur nature de Bernadett. Derrière une vitre, son image semble respirer, formant un message écrit sur le verre :(Aidez-moi). Placé à un croisement stratégique du quartier rouge, cet hologramme s’accompagne d’affiches, de vidéos et d’une récompense de 30 000 € pour toute information utile.Benjamin van Gogh, coordinateur de l’équipe des personnes disparues d’Amsterdam, explique :Le quartier rouge d’Amsterdam, un des lieux les plus fréquentés des Pays-Bas, ne manque jamais de témoins. Alors, comment expliquer que personne n’ait parlé à l’époque ?Aujourd’hui, les choses ont peut-être changé : les relations évoluent, les secrets deviennent plus lourds avec le temps, et les consciences pourraient, peut-être, se libérer.Cette initiative, validée par la famille de la victime, se veut respectueuse.précise Anne Dreijer-Heemskerk, de l’équipe des affaires non résolues.Alors, est-ce que cette méthode peu conventionnelle portera ses fruits ? Impossible à dire, mais l’idée intrigue autant qu’elle bouscule.