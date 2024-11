Deux policiers accusés de vols de photos intimes lors de contrôles routiers

Attention à vos photos lors des contrôles de police !

Des accusations similaires, mais des cas distincts

vérification de votre assurance

Réactions des forces de l’ordre et des victimes

La Missouri State Highway Patrol (photo, Instagram)

Sanctions potentielles et recours judiciaires

Une atteinte à la confiance envers la police

Pensez à masquer vos photos privées sur votre galerie photos !

David McKnight, ex-gendarme de la Missouri State Highway Patrol, et Julian Alcala, ancien officier du département de police de la ville de Florissant, ont été inculpés séparément pour des faits similaires. Entre septembre 2023 et août 2024, McKnight aurait invoqué de faux prétextes, comme une, pour accéder aux téléphones de neuf femmes.Julian Alcala, de son côté, aurait commis des actes similaires entre février et mai 2024, ciblant 20 femmes sous couvert de vérifications administratives.L’affaire est prise très au sérieux. Les deux hommes font face à des accusations fédérales et ont plaidé non coupables lors de leurs premières apparitions devant les tribunaux.Les autorités, notamment le FBI , ont encouragé les victimes d’abus policiers à se manifester.McKnight et Alcala risquent des sanctions sévères en raison des charges qui pèsent contre eux.En parallèle des procédures pénales, plusieurs victimes d’Alcala ont engagé des poursuites civiles contre lui et contre la ville de Florissant.Ces cas illustrent certains abus de pouvoir commis par des agents, qui sapent la confiance entre les forces de l’ordre et les citoyens.Bien sûr, une telle situation ne devrait pas se produire, et la confiance – que ce soit envers la police ou vos proches – devrait être la norme. Toutefois, par précaution, il est conseillé d’utiliser les fonctions de galeries privées sur votre smartphone pour protéger vos photos sensibles. Par exemple, sur iPhone, vous pouvez sélectionner les photos concernées, cliquer sur les trois petits points en haut à droite, puis choisir