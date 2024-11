Pour Sam Altman, l’AGI arrivera dès 2025 : quelle est cette diablerie qui va tout changer ?

La perspective d’une intelligence artificielle autonome

Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a annoncé que l’intelligence artificielle générale (AGI) pourrait voir le jour dès 2025. Nous vous en avions déjà parlé , mais les choses se précisent de plus en plus, etL’AGI représente un niveau d’intelligence artificielle équivalent à celui de l’intelligence humaine, capable de s’adapter à de nombreuses tâches., permettant à terme la création de machines autonomes pour des tâches complexes. Cette perspective suscite toutefois des inquiétudes quant aux impacts sociaux et économiques de l’AGI, notamment en termes d’emploi et de sécurité.Pour OpenAI, la progression vers l’AGI suit cinq niveaux de complexité. Elle commence par des systèmes de niveau 1, tels que les agents conversationnels simples, pour aller jusqu’au niveau 5, où. Actuellement, les modèles comme GPT-4 et Claude se situent au niveau 3 : ils sont capables de réaliser certaines actions de manière autonome, mais sous supervision humaine. Altman considère que l’AGI émergera par étapes et influencera progressivement plusieurs secteurs ; il ne s’agira donc pas d’une révolution soudaine et abrupte.Cet optimisme est malgré tout tempéré par les préoccupations d’experts comme Miles Brundage, ancien responsable de lachez OpenAI. Parti récemment de l’organisation, il a évoqué ses doutes sur la capacité d’OpenAI à gérer les défis de sécurité liés à l’AGI. D’autres chercheurs, dont Gary Marcus, doutent de. En fait, des études montrent que ces systèmes sont encore limités dans des tâches de raisonnement et de compréhension simples, ce qui laisse penser qu’un véritable AGI pourrait être plus éloigné qu’on ne le prétend. Sam Altman prend donc un certain risque en avançant la date de 2025.L’arrivée de l’AGI pourrait clairement bouleverser la société, au même titre que les révolutions industrielle et numérique. Certains, comme Elon Musk ou Ray Kurzweil, estiment qu’. Cette technologie pourrait également transformer des domaines entiers comme la médecine, l’énergie et de nombreux métiers créatifs, mais les implications sociales et éthiques sont tout aussi profondes. Qu’en pensez-vous ? La société est-elle préparée à absorber les changements profonds qu’entraînera l’AGI ?