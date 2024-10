OpenAI veut lancer un modèle 100 fois supérieur à GPT-4 d'ici décembre

Un lancement progressif avec un accès limité

Le prochain modèle d'OpenAI , baptisé Orion, pourrait révolutionner une fois de plus le domaine de l'intelligence artificielle en dépassant les capacités des modèles précédents. Contrairement aux lancements de GPT-4 et de GPT-4.5, disponibles dès leur sortie via ChatGPT , Orion sera d’abord accessible à des partenaires privilégiés d'OpenAI., offrant aux entreprises l'opportunité de développer des produits et des services basés sur cette technologie avancée. Cette distribution progressive pourrait permettre d’optimiser les performances d’Orion avant une diffusion plus large. OpenAI ambitionne de faire d'Orion une avancée majeure en matière de modélisation de langage, avec une capacité de traitement jusqu'à 100 fois supérieure à celle de GPT-4.(AGI). Pour rappel, l’AGI se définit comme une IA capable de comprendre et de résoudre des problèmes complexes au même titre qu'un humain. La stratégie d’OpenAI consiste à fusionner ses différents modèles de langage pour, à terme, atteindre cette intelligence unifiée.La sortie d'Orion accompagne une transformation structurelle d’OpenAI, qui vient de lever 6,6 milliards de dollars, valorisant l'entreprise à environ 157 milliards de dollars., soutiendra la recherche avancée et l’augmentation de la capacité informatique de l'entreprise. Dans le cadre de cette nouvelle phase de croissance, OpenAI a également annoncé une transition vers une structure à but lucratif pour mieux capter des fonds et répondre à la concurrence croissante d’acteurs comme Anthropic AI.Ce financement massif arrive alors qu’OpenAI connaît une vague de départs au sein de sa direction, y compris celui, très médiatisé, de la directrice technique Mira Murati, qui a contribué aux progrès d’OpenAI dans la modélisation de langage et la recherche IA.. Cette restructuration, bien que sous pression, semble alignée avec les objectifs à long terme d'OpenAI : continuer de développer une intelligence artificielle de pointe et renforcer son statut de leader technologique.Le lancement d'Orion est donc une étape cruciale pour OpenAI,. Quel regard portez-vous sur les pas de géants faits quotidiennement par toutes ces technologies ?