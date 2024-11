OpenAI bloque l’accès à Sora après une fuite orchestrée par des artistes mécontents

Sora d’OpenAI hacké par ses propres testeurs

Un accès public qui n’a duré que trois heures

Une fuite qui fait écho à des tensions plus larges

OpenAI a dû suspendre l’accès à son modèle Sora après une fuite orchestrée par un groupe d’artistes mécontents. Ces testeurs, invités à expérimenter gratuitement le modèle de génération vidéo,Pour marquer les esprits, ils ont publié un accès public temporaire au système, déclenchant immédiatement un débat et une vive polémique au sein des acteurs du secteur.Le groupe a publié une lettre ouverte, qualifiant leur participation à ce projet depour une entreprise valorisée à 157 milliards de dollars. Ils dénoncent un rôle dans lequel on attend d’eux qu’ilsl’outil, sans reconnaissance réelle de leur expertise.La fuite a permis au public de générer des vidéos grâce à une interface conçue par les artistes eux-mêmes.Leur porte-parole, Niko Felix, a précisé que la suspension d’accès à Sora s’applique désormais à tous les utilisateurs, le temps deSora, un modèle capable de produire des vidéos jusqu’en 1080p en quelques secondes, est encore en phase de recherche. OpenAI insiste sur le caractère volontaire du programme et rappelle que les artistes ont participé sans contrainte.Le débat dépasse le cadre de cette fuite. Il s’inscrit dans un contexte où la contestation autour des modèles génératifs d’IA est de plus en plus forte Bien qu’OpenAI affirme utiliser des contenus publics ou sous licence, ses déclarations restent floues et difficiles à vérifier.Des voix critiques, comme celle de Marc Rotenberg du Center for AI and Digital Policy, estiment que cet incident illustre une problématique qui prendra de l’ampleur :Les créateurs réclament des collaborations où leur travail est rémunéré à sa juste valeur, loin d’une dynamique incontrôlée où l’innovation prime souvent sur l’éthique.