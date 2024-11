Amazon dévoile deux modèles d'Echo Show, en 15 et 21 pouces

Les principales nouveautés

Disponibilité

Si Apple prépare un mystérieux(son écran hybride), Amazon a toujours plusieurs longueurs d'avance avec sa gamme Echo, comme elle le démontre aujourd'hui. Ainsi elle présente unAvec une résolution de 1080p, les deux appareils sont parfaitement conçus pour visionner des photos (et en faire un très joli cadre photos) ou des vidéos avec un accès aux principales applications de streaming comme Prime Vidéo mais aussi Netflix, Disney+ ou YouTube. On notera aussi une fonctionnalité Fire TV intégrée pour un usage multimédia fluide. On pourraet bien-sûr. Les nouveaux Echo Show sont également, avec des basses deux fois plus profondes que l'Echo Show 15 original et une. La génération 2024 dispose d'une caméra avancée pour passer ses appels vidéo (avec un cache inclus), un champ de vision deux fois plus large et un zoom 65 % supérieur à celui de la première génération. A cela, Amazon a ajouté, rendant les appels plus clairs, même dans des environnements bruyants.. Ils sont livrés avec une télécommande vocale Alexa et un équipement de montage mural.Notons qu'il est possible de personnaliser son produit pour mieux l'adapter à sa décoration intérieure avec plusieurs types d'accessoires : des cadres marron clair ou blanc qui s'enclenchent sur les bords (39,99€ pour Echo Show 15 et 43,99€ pour Echo Show 21), ainsi qu’un support réglable à 109,99€.