Australie : vers une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

Un projet de loi pour protéger les jeunes en ligne

Le premier ministre Australien

La responsabilité transférée aux plateformes

Un débat public sur l’impact et la faisabilité

trop radicale

Mark est contre (étonnant)

La réponse des plateformes

Le gouvernement australien, mené par le Premier ministre Anthony Albanese, a donc annoncé une future législation qui interdira l’accès aux réseaux sociaux, comme TikTok Facebook , et X, aux enfants de moins de 16 ans. Ce projet de loi, qui devrait être introduit au Parlement dans les semaines à venir, a pour but de renforcer la protection des jeunes contre les risques en ligne.Cette initiative fait suite à un programme d’essais de 6,5 millions de dollars, lancé par l’Australie pour tester des méthodes de vérification d’âge, se basant entre autres sur des analyses biométriques et comportementales.Selon cette future législation, la responsabilité de s’assurer que les jeunes de moins de 16 ans ne puissent pas accéder aux réseaux sociaux incombera aux entreprises de technologie, et non aux parents.Par ailleurs, les plateformes éducatives et de santé seront exemptées, permettant aux jeunes de continuer à y accéder sans restriction. Michelle Rowland, ministre de la Communication, a précisé que les jeux en ligne et certaines plateformes de messagerie ne seront pas soumis à ces restrictions, mais que YouTube pourrait en faire partie. La plateforme PSN de Sony serait aussi concernée.Ce projet de loi suscite bien sûr des critiques, en particulier de la part d’experts et de chercheurs, qui jugent cette mesure. Plus de 140 universitaires ont signé une lettre ouverte dénonçant l’interdiction, affirmant que de nombreux adolescents pourraient trouver des moyens de contourner les restrictions et que cela risquerait de déplacer le problème plutôt que de le résoudre.Le débat oppose donc ceux qui valorisent la sécurité des jeunes à ceux qui défendent un accès encadré pour leur éducation et leur bien-être social.Face aux inquiétudes sur la vie privée des adolescents, la loi inclura des protections importantes, pour s’assurer que les informations personnelles, en particulier celles des jeunes, soient bien protégées.Meta craint qu’une interdiction totale ne nuise au dialogue entre parents et adolescents sur l’usage des réseaux sociaux (une autre position aurait été étonnante). En Australie, cette initiative est aussi comparée aux lois interdisant la consommation d’alcool pour les mineurs, posant des repères légaux sans garantir l’élimination totale des comportements à risque.