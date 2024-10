Instagram dégrade volontairement vos vidéo s’ils la trouvent un peu nulle

La qualité vidéo sur Instagram : un ajustement selon la popularité

Réactions des créateurs : entre frustration et inquiétude

Une décision motivée par le coût et la gestion des ressources

Vers une politique plus équitable pour tous les créateurs ?

agrégat de popularité

Adam Mosseri, responsable d’ Instagram , a donc confirmé une pratique de dégradation de la qualité vidéo en fonction de la popularité des contenus. En clair, les vidéos les plus regardées bénéficient d’une résolution améliorée, tandis que celles générant moins d’engagement sont diffusées avec une qualité réduite., en particulier pour les vidéos qui suscitent peu d’interactions. Mosseri précise néanmoins qu’une vidéo qui gagne en popularité verra aussi sa qualité visuelle réévaluée, pour assurer une expérience plus agréable aux utilisateurs.Chez les créateurs de contenu , la réaction ne s’est pas fait attendre. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent de cette stratégie, y voyant un désavantage pour ceux qui peinent à atteindre une large audience. Matt Navarra, expert en réseaux sociaux, considère que cette politique risque d’accentuer les difficultés pour les nouveaux créateurs de se faire une place sur la plateforme. Du côté des utilisateurs, on dénonce un cercle vicieux :, renforçant leur attractivité et, par extension, leur visibilité. Certains créateurs vont jusqu’à dire que la baisse de résolution nuit à leur image professionnelle, la qualité visuelle étant un élément essentiel de leur présence sur Instagram.L’objectif principal de cette politique, on l’a compris, reste de maîtriser les coûts d’exploitation d’Instagram. La diffusion en haute définition consomme davantage de ressources de traitement et de stockage, une dépense que Meta cherche visiblement à réduire.et de limiter les dépenses sur ceux qui génèrent moins d’engagement. Cette méthode, qui rappelle une pratique déjà évoquée en 2021, repose donc sur un encodage initial limité pour les nouvelles vidéos, ajusté si leur popularité augmente.Malgré les arguments avancés, Instagram tente de rassurer en soulignant que cette réduction de qualité s’applique à toutes les vidéos selon un critère d’et non de manière ciblée sur chaque vidéo individuellement. Selon Mosseri, le contenu reste le facteur le plus influent pour attirer l’engagement, indépendamment de la qualité visuelle.N’y avait-il pas une manière moins clivante de faire des économies, en réduisant par exemple un peu la qualité pour tout le monde et pas uniquement sur les petits comptes ?