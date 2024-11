Picard confirme le vol de données de 45 000 clients !

Un piratage rapidement détecté !

Nous avons détecté, par l'intermédiaire de mesures techniques mises en place par Picard, un accès non autorisé par des tiers à certains comptes clients Picard

Une recrudescence depuis septembre !

Cette opération a donc exposé les données de. Apparemment, les informations personnelles concernées comprennent les noms, prénoms, dates de naissance, coordonnées et informations de carte de fidélité. Toutefois, aucune donnée bancaire n'a été compromise.Picard a très rapidement informé les clients concernés et les a invité à changer leurs mots de passe, en particulier s’ils utilisent le même sur d’autres plateformes.L’entreprise dit avoir pris des mesures nécessaires pour limiter l’impact de cette attaque. Elle a également(Cnil) et a diffusé des consignes de sécurité aux clients. Elle précise ar ailleurs que ses systèmes d’information n’ont pas subi d’autres formes d'intrusion.Cette cyberattaque survient dans un contexte où de nombreuses enseignes, telles que Boulanger , Cultura en septembre dernier mais aussi Free et SFR ont également été confrontées à des incidents similaires, avec -à chaque fois-Cette accélération ne fait que mettre en lumière la nécessité et l'urgence de renforcer la sécurité des données dans le secteur du commerce de détail, qui semble particulièrement sensible.