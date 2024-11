Le YouTubeur MKBHD enchaîne deux bourdes et s'excuse (mais pour une seule des deux)

Houps

Une vidéo intégralement sponsorisée

How My Video Gear is Changing!

Une conduite dangereuse en plein cœur de la controverse

Brownlee s’est excusé

inexcusable et dangereux

Montage : androidheadlines.com

Des critiques récurrentes sur ses contenus

Il y a quelques jours, Marques Brownlee, que l’on connaît tous sous le pseudonyme de MKBHD, a publié une vidéo intituléedédiée à l’évolution de son matériel vidéo. Ce contenu a très rapidement attiré la colère de ses abonnés, non pas pour son sujet, mais en raison de sa nature intégralement sponsorisée. Contrairement à ses habitudes de disséminer des promotions ponctuelles dans ses vidéos,. Cette approche a été vivement critiquée dans les commentaires, certains soulignant que la vidéo n’avait plus de lien avec les contenus indépendants habituellement associés à MKBHD.En plus du caractère publicitaire de la vidéo, un passage de quelques secondes a amplifié encore plus la polémique :. Cette portion de la vidéo, filmée en zone résidentielle avec un panneau signalant la présence d’enfants, a suscité la colère de nombreux internautes. Les commentaires dénonçaient bien sûr la dangerosité de cette conduite et le mauvais exemple donné par une figure publique suivie par plus de 19 millions de personnes. Bien que Brownlee ait flouté le compteur du côté conducteur, celui du côté passager est resté visible, montrant bien en évidence l’excès de vitesse. C’est embarrassant.Face aux réactions, Brownlee a rapidement supprimé la séquence en question grâce à l’outil de montage de YouTube, qui permet de modifier des vidéos sans les re-télécharger. La durée de la vidéo est ainsi passée de 9:14 à 9:08.. Brownlee a présenté des excuses, en précisant qu’il n’avait pas réfléchi à l’impact potentiel de cette scène, et a promis d’éviter de telles erreurs à l’avenir.Ce n’est pas la première fois que MKBHD fait l’objet de critiques de ses fans. En septembre 2024, Brownlee avait suscité des réactions négatives en lançant une application de fonds d’écran jugée trop onéreuse et quelque peu poussive. Dans cette affaire,. Brownlee diversifie ses activités au-delà de YouTube , avec des collaborations de produits physiques et des partenariats. Ces projets, associés à une augmentation des vidéos sponsorisées, laissent certains de ses abonnés sceptiques quant à son orientation commerciale et questionnent la ligne éditoriale de ses contenus. Un problème récurrent qui entoure toujours la monétisation des contenus, et qui crispe parfois les fans, qui ont parfois du mal à comprendre que créer du contenu est aussi un métier.