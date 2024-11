Pour Médiamétrie, Youtube n’est pas une chaîne de télévision !

Réponse intégrale de YANNICK CARRIOU

Président Directeur Général chez Médiamétrie



YouTube, ou toute autre plateforme, est-elle une chaîne de télévision comme je le lis dans la presse depuis ce matin ? Non ! On ne peut pas à la fois dire qu’on est une chaine mais pas un média. Les mots ont un sens.



Une chaîne répond à une définition claire et à des responsabilités éditoriales fortes. Une chaîne doit se conformer à des obligations légales et obéit à une logique d’investissements permanents dans les contenus, sanctionnés in fine par les performances d’audience.



Youtube n’est pas une chaine de télévision, et donc encore moins « la première chaîne de télévision », et ce indépendamment du développement de ses usages que personne ne peut nier. Mais les plateformes vidéo répondent à d’autres enjeux, et ont des perspectives et des contraintes différentes.



Changement de comportements, changement des offres, changement et confrontation des modèles, les secteurs évoluent et la mesure aussi. Chaque jour, les équipes de Médiamétrie sont mobilisées pour établir une juste mesure des différents usages, pour restituer, sans angle mort, de manière impartiale, équitable et transparente, une quantification aussi précise que possible des multiples transformations à l’œuvre.



Le but unique de ces efforts est de préserver la lisibilité du marché, et donc la confiance de ceux qui investissent dans les contenus et la publicité, et qui doivent pouvoir mesurer le retour de ces investissements.



Devant la complexité de la tâche, il faut entre autres choses faire preuve de clarté et de pédagogie et éviter le désordre et la confusion, en particulier pour toutes les mesures cross-media où différents univers se rencontrent et, disons-le, se confrontent.



Dans cet écosystème, Médiamétrie est le tiers de confiance. Un comité cross-media va prochainement être créé, chose unique au monde. Chaines de télévisions, agences, annonceurs, et de grandes plateformes internationales sont d'accord pour le rejoindre et construire ensemble ces mesures placées sous le signe de la modernité, de la rigueur, de l’équité et de la transparence. Nous investissons massivement depuis plus de deux ans dans de nouvelles mesures pour permettre d’élargir le champ de vision et avoir une vue globale de l’écosystème, avec des résultats dans les mois à venir.



Ne cédons pas à la tentation des slogans aux dépens d’une rigueur élémentaire nécessaire.



Mal qualifier les usages, c’est ajouter à la confusion de tout le monde. Une mesure cross-média consiste à raisonnablement mesurer et rapprocher des objets différents, pas à considérer que tous les objets sont les mêmes. Que ce soit volontairement ou non, et à l’heure même où c’est la clarté et la compréhension qui sont attendues et nécessaires.



Travaillons plutôt ensemble à la suite ! 🚀