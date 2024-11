YouTube est désormais la 1ère chaine de télévision en France

UN BEAU CADEAU D'ANNIVERSAIRE !

acteur incontournable du paysage audiovisuel

la première chaîne de télévision en France

La télévision, c'est aujourd'hui le deuxième écran de consommation de YouTube en France, après le téléphone mobile. C'est une vraie tendance qui s'installe et qui va avec l'observation du succès des formats longs, voire très longs

LA MULTIPLICATION DES FORMATS, UNE FORCE RÉELLE

Notre singularité, c'est le multi-format. On peut proposer, en parallèle des longues vidéos, des formats courts, en parallèle à l'horizontal, des formats verticaux, etc

. Et elle est désormais loin cette époque, où le service était relégué sur des smartphones. La voilà, bien ancrée sur les smart TV !La plateforme est désormais unet mêmed'après Justine Ryst, directrice générale de YouTube.Depuis plusieurs mois,, faisant de la plateforme un acteur majeur du paysage audiovisuel français. Et le succès phénoménal de Kaizen d'Inoxtag avec son ascension de l'Everest (340 000 spectateurs en salles et 37 millions de vues) en est un parfait exemple !Selon des résultats Médiamétrie,chez les 15-49 ans. Elle affiche 42,6 millions d'usagers de plus de 15 ans au mois de mai. Sur cette même période, les Français ont donc passé 41 minutes par jour à visionner des vidéos YouTube (avec ou sans petit chat). Au total, ce sont plus d’un milliard d’heures de visionnage qui ont été passées par jour dans le monde sur les écrans de télévision !De même, on constate une: du très court (les Shorts qui totalisent 70 milliards de vues quotidiennes dans le monde) au super long (Kaizen dure 2 heures 26). D'ailleurs, la filiale de Google a récemment annoncé la mise en place d'une, afin d'optimiser les capacités d'un grand écran.Et cette multiplication des formats est considérée par la firme comme unA cela, s'ajoute, qui ont bien compris le potentiel de Youtube. Ainsi, de plus en plus de médias (par exemple Arte, TF1 et France Télévisions) utilisent désormais la plateforme, avec même des contenus exclusifs.