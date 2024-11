L'IA est-elle déjà en crise ? Apple va-t-elle en profiter ?

L'éclatement de la bulle ?

Rien ne sert de courir...

En effet, après une croissance foudroyante (on ne peut pas vraiment le nier), les firmes concurrentes -notamment OpenAI, Google ou encore Anthropic- font face à certains obstacles dans le développement de nouveaux modèles d’IA. Ces entreprises semblent toucher les limites du développement rapide et intensif de modèles d’IA,-par exemple- a récemment rencontré des difficultés avec, un modèle prometteur qui n’a pas réussi à atteindre les performances espérées. Tant et si bien que Sam Altam a du nier son arrivée prochaine.: Google a du mal avec les performances de son modèle Gemini, et le modèle Claude 3.5 Opus d’Anthropic a vu son lancement reporté.Avec le lancement d’Apple Intelligence et iOS 18.2 , Cupertino va déployer des technologies d’Intelligence Artificielle plus avancées, comme(pour des emojis génératifs),(pour la création d’images personnalisées) et une intégration de. Ce décalage -perçu comme un retard par beaucoup et comme approche prudente en matière d’IA- pourrait porter ses fruits.L’approche d’Apple est différente : elle se concentre sur l’amélioration de l’expérience utilisateur en intégrant l’IA à ses appareils,. De même, elle ne vise pas une approche générale comme OpenAI, mais plutôt des fonctionnalités spécifiques et pratiques.Aussi, la sortie d'iOS 18.2 au moment où les autres ralentissent pourrait finalementEn recentrant l’IA sur l’amélioration de l’expérience utilisateur, Apple pourrait séduire une part importante du marché, mais aussi-ce qui au vu du nombre conséquent de piratages quotidiens révélés serait un vrai atout.