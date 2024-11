Quelle serait la date probable de sortie d’iOS 18.2

Pas de hasard du calendrier

le 9 décembre, ce qui pourrait suggérer une synchronisation rendue nécessaire avec la sortie d’iOS 18.2. En effet, cette version apporte une modification des paramètres de configuration de l’opérateur, ce qui pourrait bienLa date de sortie du 9 décembre est assez logique en soi,et évite généralement la période de la deuxième moitié de décembre en raison des congés de fin d’année. A l'origine la firme était, puis Mark Gurman a laissé sous-entendre qu'elle pourrait arriver plus tôt que prévu sur la première quinzaine.Pour rappel, iOS 18.2 apportera plusieurs nouvelles fonctionnalités, particulièrement pour les modèles d’iPhone 15 Pro / 15 Pro Max et la gamme iPhone 16. Les utilisateurs de ces modèles pourront bénéficier de nouvelles fonctions d’Apple Intelligence, dont(des avatars générés via l’intelligence artificielle),(un espace de création et de manipulation d’images), et, et ce, en attendant la version intelligente qui sortira au printemps.La mise à jour inclura également des ajouts pour tous les iPhone compatibles avec iOS 18, comme une nouvelle sectiondans les Réglages pour une personnalisation simplifiée, ainsi qu’une fonctionnalité permettant deCes nouveautés s’inscrivent dans les efforts d’Apple pour introduire des fonctions basées sur l’intelligence artificielle (et aussipar rapport à la concurrence).