Carnet de santé numérique : bientôt un onglet pour le temps d’écran

LA PRÉVENTION AVANT TOUT !

Le nouveau carnet de santé pourrait inclure des conseils pratiques adaptés à chaque tranche d’âge, tels que :



• Pour les jeunes enfants (0-3 ans) : éviter les écrans sauf exception (par exemple pour des appels vidéo avec la famille).

• Pour les enfants d’âge scolaire : privilégier les écrans éducatifs et limiter le temps à des plages horaires spécifiques, en évitant les écrans au moins une heure avant le coucher.

• Pour les adolescents : encourager un usage modéré et responsable, avec des conseils pour distinguer usage scolaire et récréatif, et l’importance d’équilibrer le numérique avec d’autres activités.

LE TEMPS D'ÉCRAN, LE NOUVEAU FLÉAU DES JEUNES

COMMENT ACTIVER TEMPS D’ÉCRAN

Activer Temps d’écran :



- Accédez à Réglages > Temps d’écran.

- Touchez Activer « Temps d’écran », puis touchez-le à nouveau.

- Sélectionnez Cet [appareil] est à moi ou Cet [appareil] est à mon enfant.

La Ministre souligne. Cette démarche répond à une préoccupation croissante sur les impacts des écrans sur le développement et le bien-être des plus jeunes.Cette initiative vise également à. Les pages consacrées au temps d’écran devraient présenterpour aider les parents à encadrer l’utilisation des écrans. Ce document pourrait également proposer des guidelines adaptées selon l’âge et des rappels sur les effets du temps d’écran en fonction des périodes de développement des plus jeunes.. Cette dernière révélait que l’âge moyen du premier smartphone est de 11 ans et que le temps d’écran des jeunes est souvent sous-estimé. En outre, on constate uneau fil des années pouvant entrainer d’autres troubles à l’adolescence ou l'âge adulte (problèmes d’addiction ou problème de vue).Et il faut bien avouer qu'il y a urgence à proposer une gestion sécurisée du temps d'écran. En effet, selon une, les jeunes passeraient jusqu'à six heures par jour en ligne. De même, 15% des garçons et 16% des filles interrogés disent avoir été harcelés en ligne au moins une fois au cours des derniers mois. Environ 16% des enfants de 11 à 15 ans ont dit avoir été harcelés en ligne en 2022, un chiffre en hausse sur quatre ans.Une précédente étude HBSC (), basée sur des données de 2018, affichait undans cette même tranche d'âge pour le harcèlement en ligne. Le harcèlement physique serait resté stable, passant de 10 à 11%.Pour rappel, lancée en 2018 avec iOS 12, la fonction se trouve dans l’app Paramètres et permet de gérer son temps d’écran ou celui d’un enfant mineur.Une fois la fonctionnalitéactivée, il sera possible d’obtenir un rapport sur le temps et la manière dont on utilise son iPhone ou son iPad (histoire de s’auto-contrôler ou par simple curiosité).. On pourra restreindre l'utilisation de l'appareil sur certaines plages horaires (temps scolaires ou en soirée), de définir des limites de temps pour certaines applications en particulier (pratiques pour en exclure d’autres, comme Téléphoner) et de bloquer le contenu inapproprié. Notons qu’on peut aussi donnervariable par jour et sur demande. De même, on peut toujours passer outre la limite instaurée via un code prédéfini.