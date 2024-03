Temps d'écran et harcèlement en ligne en hausse chez les moins de 15 ans !

Des chiffres au rouge

« Les jeunes passant jusqu'à six heures par jour en ligne, des changements, même minimes, dans les taux d'intimidation et de violence peuvent avoir de profondes répercussions sur la santé et le bien-être de milliers de personnes » Hans Kluge (directeur de l'OMS pour l'Europe)

Comment activer temps d’écran

Activer Temps d’écran



- Accédez à Réglages > Temps d’écran.

- Touchez Activer « Temps d’écran », puis touchez-le à nouveau.

- Sélectionnez Cet [appareil] est à moi ou Cet [appareil] est à mon enfant.

un temps additionnel

Temps d’écran sous iOS 17

En effet,. Environ 16% des enfants de 11 à 15 ans ont dit avoir été harcelés en ligne en 2022, un chiffre en hausse sur quatre ans.Une précédente étude HBSC (), basée sur des données de 2018, affichait un taux déjà conséquent de 13% dans cette même tranche d'âge pour le harcèlement en ligne.Comment expliquer cette augmentation en quatre ans ? Il y a toujours la faute du Covid, une période qui a été particulièrement propice au temps passé devant les écrans et qui a engendré certaines habitudes dont il est difficile de se défaire !Mais d'un autre côté, entre les ENT, la dématérialisation des supports, les recherches, les jeux ou les films, les limites sont complexes à mettre en place ! Certains ont même envisagés -avec peu de succès- d'instaurer des quotas en France. Pour rappel, lancée en 2018 avec iOS 12, la fonction se trouve dans l’app Paramètres et permet deUne fois la fonctionnalité Temps d’écran activée, il sera possible d’obtenir(histoire de s’auto-contrôler ou par simple curiosité).Pour l’appareil d’un enfant, outre le rapport, il sera possible de le configurer en fonction de ses choix. On pourrasur certaines plages horaires (temps scolaires ou en soirée), de définir des limites de temps pour certaines applications en particulier (pratiques pour en exclure d’autres, comme Téléphoner) et de bloquer le contenu inapproprié.Notons qu’il est possible de donnervariable par jour et sur demande. De même, on peut toujours passer outre la limite instaurée via un code prédéfini.