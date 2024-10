Emma Watson vient d’investir dans une société, découvrez laquelle

Une forte implication pour la santé des femmes

Un accès difficile à la santé reproductive

Un secteur en pleine croissance

Hertility : des ambitions internationales

L’actrice Emma Watson , connue pour son engagement en faveur des droits des femmes, a donc récemment apporté un soutien financier à Hertility, une société spécialisée dans la santé reproductive.. Hertility, fondée en 2019, propose des services de diagnostic personnalisé, de congélation d’ovocytes et de télémédecine pour accompagner les femmes à travers leur parcours de santé reproductive. Ce soutien financier démontre son implication dans les initiatives en faveur des femmes, en particulier dans des domaines souvent négligés.Le système de santé britannique fait face à des retards importants dans le domaine de la gynécologie, avec plus de 600 000 femmes en attente d’un rendez-vous.. L’entreprise cherche à combler les lacunes du système public en offrant des soins plus accessibles et adaptés à chaque patiente. Une étude réalisée par Deloitte a révélé que les femmes employées au Royaume-Uni paient environ 15 milliards de dollars de plus que leurs homologues masculins pour des soins de santé, notamment en raison des frais liés à la santé reproductive.Le marché de la santé féminine est en pleine expansion., selon un rapport de la Silicon Valley Bank. Des entreprises comme Fertifa et Vira Health, aux côtés de Hertility, profitent de cet engouement pour innover et offrir de nouveaux services.Avec l’appui d’investisseurs comme Emma Watson, Hertility prévoit de s’étendre à l’international et de développer des partenariats stratégiques, notamment avec des marques comme Cult Beauty., tout en facilitant l’accès à des soins adaptés. Son modèle, basé sur des solutions personnalisées, a pour objectif d’apporter des améliorations significatives dans le domaine de la santé reproductive à travers le monde.En plus de son engagement pour la santé reproductive, Emma Watson s’investit activement dans plusieurs causes. Elle est notamment une fervente défenseure de l’égalité des sexes, ayant lancé la campagne HeForShe en tant qu’en 2014. Elle milite également pour l’éducation des filles, ayant visité des pays comme le Bangladesh et la Zambie, et a été une voix importante contre le harcèlement sexuel à travers son implication dans le mouvement Time’s Up UK en 2018. Elle soutient aussi des initiatives de mode durable et siège au conseil d’administration du groupe de luxe Kering.