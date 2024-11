Amazon lance une nouvelle boutique en ligne à bas prix pour concurrencer Shein et Temu !

Pas de doute, c'est la jeunesse qui est ciblée

Amazon Haul : un nouveau segment discount sur l’application Amazon

Un catalogue d’articles bon marché

TEMU fait de l'ombre à Amazon

Pourquoi Amazon Haul ?

Amazon a donc lancé Amazon Haul, une nouvelle boutique directement intégrée à son application, et elle est uniquement dédiée aux produits à bas prix. Disponible en version bêta,. Ce lancement s’inscrit dans une stratégie très simple : rivaliser avec des acteurs comme Shein et Temu, populaires pour leurs offres à très bas coût, en particulier auprès d’une clientèle jeune. L’accès à Amazon Haul se fait via une recherche spécifique dans l’application ou directement sur le site mobile d’Amazon.La sélection d’Amazon Haul inclut divers produits : vêtements, articles ménagers, accessoires, et équipements électroniques. Par exemple, les utilisateurs peuvent acheter un lot de chaussettes pour 4,99 dollars ou un sac en tissu pour 7,99 dollars.. Les commandes inférieures à ce montant sont soumises à des frais de 3,99 dollars. Comme sur ses concurrents chinois, les délais de livraison sont plus longs que pour les services habituels d’Amazon, avec une estimation d’une à deux semaines.La montée en popularité de plateformes chinoises comme Shein et Temu , qui misent sur des produits directement expédiés depuis la Chine, a entraîné une forte demande pour des articles à bas prix. En réponse, Amazon suit donc une approche similaire avec Amazon Haul, Amazon s’engage aussi à vérifier que les articles respectent les normes de sécurité et d’authenticité, en s’appuyant sur sa garantie A-to-Z.Amazon Haul pourrait rediriger une part de la clientèle vers ce segment discount, risquant de cannibaliser ses ventes principales. Mais comme l’a noté Neil Saunders de GlobalData, Amazon préfère capter cette demande de produits à bas prix plutôt que de la laisser aux concurrents.. En attendant, Amazon surveille la réaction des consommateurs et envisage déjà d’adapter son offre en fonction des retours clients.