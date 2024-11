Action en justice : "iCloud, c'est de l'arnaque !"

3,6 milliards de dommages et intérêts

Le groupe réclame près de 3 milliards de livres sterling (soit environ 3,6 milliards d'euros), accusant. Il estime que la firme limite l’accès de ses utilisateurs britanniques à des alternatives de stockage dans le cloud et en leur imposant des frais à la limite depour l’utilisation d’iCloud.Actuellement, Apple offre 5 Go de stockage iCloud gratuit pour la sauvegarde des photos, messages et autres contenus. Au-delà de cette limite, les utilisateurs doivent souscrire un abonnement payant donten rendant difficile l’utilisation de fournisseurs tiers de stockage, forçant ainsi ses clients à recourir à son service en raison de l’écosystème fermé d'Apple -un argument récurent dans tous les litiges en droit de la concurrence contre la firme californienne.Si la plainte aboutit, chaque consommateur pourrait recevoir une indemnisation d’environ 70 £. Cette action se base sur la loi britannique sur les droits des consommateurs de 2015, ce qui signifie que tous les clients concernés sont inclus dans la demande, sauf s’ils choisissent de se retirer.Dans un communiqué, Anabel Hoult, PDG de Which?, a déclaré que l’objectif de cette action était deet de. E, en offrant un remboursement aux utilisateurs et en assouplissant iOS pour permettre l’accès à d’autres services cloud.La société a souligné que près de 50 % de ses clients se contentaient du stockage gratuit et ne souscrivaient pas à iCloud+. Apple a aussi affirmé que, et que la migration de données était rendue aussi facile que possible pour ses utilisateurs.