iOS 18 : les nouveautés d'iCloud et de Mail iCloud

Un design plus clair pour iCloud

Terminées et supprimées

les petites nouveautés de Mail iCloud

Disponibilité

En avant les Release Candidate

Lumière vers le futur

• iOS 18 : 16 septembre

• iPadOS 18 : 16 septembre

• macOS 15 : 16 septembre

• watchOS 11 : la semaine prochaine

Globalement, l': elle a été entièrement redessinée avec une disposition par blocs, qui ne sont pas sans rappeler ceux de visionOS. Un petit badgefait son apparition en haut à droite pour s'abonner ou modifier sa formule plus rapidement. On notera au passage l'impulsion légèrement plusde ce dernier.dont les noms ont été simplifiés et les icônes agrandies : Photos, Drive (ex- iCloud Drive), Mots de passe (avec les nouvelles fonctions), Notes, Messages et Mail (ex Mail iCloud).Chacune fournitpour la gestion du stockage, dont une grande partie était déjà disponible. En revanche, on perd le petit graphique en couleur. L'onglet (en pole position sur la capture ci-dessous) est pour le moment inactif mais devrait sans doute être opérationnel à la prochaine bêta.: Naviguez avec une confidentialité renforcée, découvrir iCloud, Utilisez iCloud sur le Web, Configurez... il est possible de fermer ces blocs pour en faire apparaitre d'autres. Tout en bas, se situe un ongletregroupant les anciennes actions effectuées sur iCloud.Dans un document publié il y a peu, Apple liste les(forcément on a du en zapper quelques unes), rappelant toutes les nouveautés dédiées à iCloud. Le nouveau système ajoutepour iCloud Mail, accessibles à partir de l'app Mail, iCloud.com et des paramètres iCloud Mail.De même,(et oui, il reste encore des iPhone à 128 Go !). Parmi elles, on trouve des actions de nettoyage, telles que la suppression ou l'archivage automatique des e-mails promotionnels non lus et datant de plus d'un an.Enfin, iCloud Mail va permettre deen même temps, en identifiant les adresses et en programmant l'envoie de futurs e-mails de ces expéditeurs à la corbeille.iOS 18 doit sortir le lundi 16 septembre, mais la fonctionnalité iCloud Mail peut ne pas être ajoutée avant une mise à jour ultérieure d'iOS 18.Tous les développeurs inscrits -même ceux ne disposant que d'un compte gratuit- peuvent donc se lancer dans l'aventure et installer à leurs risques et périlsPour les plus téméraires, n'oubliez pas non plus de faire une sauvegarde avant de commencer quoi que ce soit !et devraient en effet être publiées la semaine prochaine !D'ailleurs, Apple annonce les dates officielles de lancement :