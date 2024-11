Meta va-t-il être obligé de revendre WhatsApp et Instagram ?

La FTC vise le démantèlement de Meta

Mark va être tout colère

Meta défend la légitimité des acquisitions

confiante que les preuves démontreront en justice que ces acquisitions ont été bénéfiques pour la concurrence

Implications pour le secteur technologique

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis poursuit Meta, anciennement Facebook, pour pratiques anticoncurrentielles. Selon la FTC,. Cette action, engagée en 2020, a été relancée sous l’administration Biden après une première tentative avortée. La FTC souhaite démanteler Meta pour restaurer une concurrence équitable dans l’écosystème numérique, en particulier face aux accusations selon lesquelles l’entreprise aurait volontairement supprimé des menaces concurrentielles en rachetant ces plateformes populaires.Meta, de son côté, conteste bien sûr ces accusations et affirme que. Meta considère même que le marché des réseaux sociaux est aujourd’hui concurrentiel, avec des acteurs comme TikTok , YouTube, LinkedIn et X, qui, selon elle, remettent toujours en question sa position dominante. Un porte-parole de Meta a déclaré que l’entreprise estLe juge James Boasberg a rejeté la demande de Meta de classer l’affaire,. En revanche, il a refusé certaines accusations secondaires, notamment l’allégation selon laquelle Meta restreignait l’accès des développeurs tiers à sa plateforme pour maintenir son monopole. Le juge Boasberg a également interdit à Meta de défendre l’acquisition de WhatsApp comme un moyen de contrer ses rivaux Apple et Google. Cette décision permet à la FTC de concentrer son argumentation sur la question du monopole présumé de Meta dans le secteur des réseaux sociaux., impliquant en particulier Amazon, Apple et Google. Ces actions, perçues comme une tentative de régulation accrue du secteur, cherchent à réduire le pouvoir de marché des grandes entreprises. Le cas Meta est particulièrement scruté en raison des impacts potentiels sur le vaste marché des réseaux sociaux. L’élection de Donald Trump pourrait aussi aider Meta à sortir de ce bourbier, puisque le candidat élu se montre très opposé aux régulations de tout type.