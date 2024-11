Trump empêchera-t-il l’interdiction de TikTok ? Ses équipes disent que oui

Trump et TikTok : une interdiction contestée

Une influence croissante sur la scène politique

Options légales et incertitudes pour TikTok

Le CEO de TikTok : Shou Zi Chew

Un avenir incertain pour TikTok aux États-Unis

Depuis des années, TikTok est au cœur des débats politiques américains, notamment pour ses liens avec ByteDance, une entreprise chinoise. Une loi fédérale adoptée en avril dernier impose au groupe de vendre TikTok à une entité non-chinoise d’ici janvier 2025, faute de quoi l’application pourrait être bannie des États-Unis.. Sauf que voilà, Donald Trump, fraîchement élu pour un second mandat, a promis de “sauver” l’application, ce qui pose quelques questions sur les moyens dont il pourrait disposer pour bloquer l’interdiction.La réélection de Trump a renforcé les espoirs de TikTok pour une issue favorable à sa cause., alors que les entreprises américaines telles qu’Apple et Google se verraient contraintes de retirer l’application de leurs plateformes sous peine d’amendes. En interne, Trump pourrait choisir de ne pas appliquer strictement la loi ou encore encourager le Congrès à la modifier, mais il se heurte à une forte opposition au sein de la classe politique, même chez certains alliés républicains.Pour repousser l’interdiction, ByteDance a entamé des démarches légales, contestant la constitutionnalité de cette loi., ce qui pourrait prolonger les délais. Trump pourrait également jouer sur un volet de la loi permettant une extension de 90 jours si des “progrès significatifs” vers la vente sont constatés. Mais en cas d’échec, il resterait possible que Trump demande à son futur procureur général de modérer l’application des sanctions contre les plateformes hébergeant TikTok L’incertitude autour de TikTok ne cesse de croître, et les experts estiment que l’administration Trump pourrait chercher un compromis avec ByteDance.. Mais soyons clairs, ByteDance semble peu enclin à se séparer de son algorithme, un élément central de son succès, ce qui rendrait complexe une vente conforme aux exigences de la loi. Dans ce contexte, l’avenir de TikTok aux États-Unis dépendra de l’équilibre entre les intérêts de sécurité nationale et ceux de l’administration Trump.