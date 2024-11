Partager plusieurs photos sur WhatsApp va être moins casse-pied

Visuel : WABetaInfo

Dans la version bêta 2.24.23.11 de WhatsApp pour Android, un nouveau raccourci vers la galerie est apparu directement dans la barre de discussion, remplaçant l’icône de la caméra. Actuellement, partager une image requiert d’accéder à un menu où plusieurs options sont proposées, telles que, ou encore, ce qui rend le processus plus rapide pour les utilisateurs souhaitant accéder directement à leurs images sans passer par la caméra.Dans la foulée, WhatsApp introduit également un mécanisme simplifié pour le partage de plusieurs photos. Grâce à une nouvelle interface inspirée de l’application Messages d’iOS, les utilisateurs pourront sélectionner plusieurs images en une seule fois, avec la possibilité de joindre une légende unique pour tout le lot d’images.. L’interface permettra aussi de sélectionner la résolution HD pour les images, offrant ainsi la possibilité d’envoyer des fichiers de meilleure qualité. WhatsApp revoit également l’étape d’édition d’images. Jusqu’à présent, les utilisateurs qui souhaitaient envoyer une image devaient d’abord passer par l’éditeur, mais ce passage ne sera plus obligatoire. Désormais, après sélection, les images pourront être directement envoyées sans édition préalable, même s’il sera toujours possible de cliquer sur une icône pour accéder aux outils d’édition, comme le recadrage ou le dessin., surtout pour ceux qui préfèrent envoyer rapidement des images sans modifications.Ces nouvelles fonctionnalités sont encore en phase de test et réservées à certains utilisateurs bêta, ce qui signifie qu’elles pourraient être ajustées avant leur lancement public. WhatsApp analyse les retours des testeurs pour adapter l’interface en fonction des besoins. Ce nouveau raccourci pourrait toutefois ne pas convenir à tous les utilisateurs, en particulier ceux qui préfèrent accéder directement à la caméra depuis WhatsApp.. Mais bon, on ne peut pas tout avoir.