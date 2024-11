Les jetons arrivent sur YouTube, après avoir envahi TikTok (et les sites adultes)

« Jewels » et « Rubies » : comment ça marche ?

Vous ne pouvez pas les rater sur TikTok !

TikTok n’a rien inventé

Tout part en effet des sites adultes comme Cam4 qui ont très largement utilisé ce système depuis des années

Une fonctionnalité limitée mais prometteuse

Un travail à plein temps pour les créateurs

Voici comment ça fonctionne : les spectateurs achètent des Jewels en packs (leurs prix varient selon la taille et les promotions en cours). Ensuite, ils peuvent les utiliser pour envoyer des cadeaux animés pendant un livestream vertical.Pas de calcul simple pour savoir combien rapporte un Jewel, car cela dépend des packs achetés. Mais pour des créateurs populaires, ça peut rapporter gros.Une initiative destinée à attirer rapidement du monde sur cette nouvelle fonctionnalité.De nombreux sites permettent à des couples ou à des streamers solo de proposer du contenu plus ou moins coquin à leurs spectateurs, en échange de ce type de rémunération indirecte. C’est une manière pour ces sites de proposer une rémunération qui n’est pas directement de l’argent, afin d’éviter le caractère trop transactionnel direct de cette activité, ce qui aurait pu ternir son image. En passant par des jetons, tout devient plus subtil.Pour revenir à YouTube, il faut remplir certaines conditions pour profiter de cette nouveauté. Les cadeaux ne fonctionnent que sur les livestreams verticaux, accessibles via l’application mobile YouTube ou un logiciel tiers.Clairement, YouTube cherche à concentrer ses efforts sur les Jewels, espérant rivaliser avec le succès de TikTok.Certains gagnent des milliers de dollars par mois grâce à leurs livestreams, notamment en surfant sur la mode des streams NPC , où des créateurs (souvent des créatrices) prennent des poses semi-figées à la manière de personnages secondaires de jeux vidéo, réagissant à chaque rémunération envoyée. YouTube mise gros pour attirer ces mêmes utilisateurs avec un système qui, sur le papier, semble tout aussi rentable.Cependant, le manque de clarté sur la conversion des Jewels en Rubies pourrait compliquer un peu la vie des utilisateurs. Reste à voir si ces cadeaux trouveront leur public. Après tout, TikTok a déjà prouvé que cela pouvait marcher… Certains seront peut-être prêts à y dépenser des fortunes.