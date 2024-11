Vous allez pouvoir créer des alias jetables sur Gmail pour éviter les spams

Shielded Email

Avec l’explosion des applications et services demandant une adresse email pour accéder à leurs contenus, les risques de spams et de fuite de votre adresse email suite à un piratage augmentent considérablement.Ces adresses générées permettront de minimiser le suivi des activités en ligne tout en réduisant les risques liés à d’éventuelles fuites de données personnelles. Et oui, cette fonction existe déjà chez Apple, avec la fonctionnalitéLes premières traces de cette fonctionnalité ont été découvertes dans le code de la dernière version de Google Play Services (24.45.33) par le site Android Authority.Les messages reçus via ces alias seraient redirigés vers le compte principal, mais les utilisateurs pourront désactiver cette redirection à tout moment. Le code évoque également des mesures avancées pour simplifier l’utilisation de cette fonctionnalité et résoudre les erreurs potentielles.Malgré les promesses de, plusieurs zones d’ombre subsistent.La date de déploiement global reste également inconnue.Si cette initiative est confirmée, elle pourrait marquer un tournant dans la gestion de la confidentialité en ligne et la lutte contre les spams, étant donné le nombre d’utilisateurs de Gmail dans le monde.Pour rappel, Gmail , a été lancé par Google le 1er avril 2004, et a été créé par Paul Buchheit, un ingénieur américain également à l’origine de Google AdSense.Gmail, compte aujourd’hui entre 1,5 et 2 milliards d’utilisateurs actifs, selon les sources.