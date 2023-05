Google supprimera les comptes Gmail et Photos inutilisés depuis 2 ans

Au bout de deux ans d'inactivité

éviter la catastrophe

En pratique, seront concernésContrairement à la première vague de nettoyage, Google effacera le contenu mais aussi le compte. L’adresse mail sera inaccessible, de même que les messages Gmail, les événements du calendrier, Drive, Docs et autres fichiers Workspace, ainsi que les sauvegardes Google Photos.Pour le moment, les comptes avec des vidéos YouTube ne seraient pas concernés car certains contenus pourraient avoir une certaine importance historique. Cette mesure prendra, dans une approche progressive, en commençant par des comptes qui ont été créés mais qui n’ont jamais été utilisés. Le groupe évoque un déploiement lent et soigneux.Il est en effet question d’, à la fois à l'adresse e-mail du compte et à l'e-mail de récupération (s’il a été fourni). Enfin cela ne s'appliquerait qu'aux comptes gratuits et non à ceux gérés par une entreprise ou une école.Enfin,. Le moyen le plus simple de. Si cela a été fait récemment -lire ou envoyer un courriel, utiliser Google Drive, regarder une vidéo YouTube, etc.-, le compte est considéré comme actif et ne sera pas supprimé.