Police : la Tesla Model S Plaid devient la voiture de patrouille la plus rapide au monde

Un véhicule haute performance pour la police

Adaptations spécifiques pour les interventions

Performance optimisée pour les poursuites

Une alternative écologique pour les forces de l’ordre

Lors du SEMA 2024 à Las Vegas, Unplugged Performance a donc présenté la Tesla Model S Plaid UP.FIT, une version modifiée pour la police. Ce véhicule, destiné au Los Angeles County Sheriff’s Department, est considéré comme le plus rapide jamais mis en service.Conçue pour des opérations de patrouille et de poursuite, c’est une avancée significative dans l’intégration de véhicules électriques au sein des forces de l’ordre, qui répond, en plus, aux exigences strictes de performances.L’UP.FIT Plaid Pursuit est équipée de nombreuses modifications conçues spécifiquement pour les interventions de la police.Des LED sont également placées sur les bas de caisse, et un pare-buffle renforcé inclut des avertisseurs lumineux et des sirènes répondant aux normes de sécurité de Californie. En ajoutant ces équipements, la voiture conserve une autonomie estimée à 555 kilomètres, malgré le léger surpoids dû aux nouvelles installations.La Tesla Model S Plaid police intègre aussi des freins renforcés et des roues UP Forged légères, pour garantir une grande maniabilité et une meilleure durabilité dans les situations critiques.Dans un contexte où les véhicules électriques gagnent du terrain, l’UP.FIT Plaid Pursuit se positionne comme une alternative intéressante face aux options thermiques. En Californie, certaines municipalités, comme celle d’Irvine, ont déjà adopté des modèles Tesla, même si toutes les forces de polices n’apprécient pas forcément cette conversion Le modèle UP.FIT de la Tesla Model S Plaid se distingue aussi par sa réduction des coûts d’entretien et son autonomie, deux aspects prisés par les collectivités.Bien sûr, d’autres constructeurs, tels que Ford et GM, proposent également des véhicules de police électriques, mais cette adaptation de la Model S Plaid est une solution encore plus performante, et une belle publicité pour Tesla.