Concurrence déloyale : Bruxelles ouvre une enquête contre Corning (Gorilla Glass)

Concurrence déloyale ou pas ?

Image Apple

la Commission craint que Corning n’ait faussé la concurrence en concluant des accords de fourniture exclusive anticoncurrentiels avec des fabricants de téléphones mobiles (équipementiers d’origine ou “OEM”) et avec des entreprises qui traitent le verre brut (“finisseurs”)

Alkali-AS

les OEM à informer Corning des offres concurrentielles et permettant aux OEM d’accepter cette offre uniquement si Corning ne s’aligne pas sur le prix

Pour rappel, en 2021, Apple avait annoncé avoir attribué 45 millions de dollars supplémentaires, venant de son Advanced Manufacturing Fund, à Corning, son fournisseur de longue date du verre équipant les iPhone, Apple Watch et autres iPad. Celui-ci vient compléter ses précédents versements de 250 millions de dollars (2019) et 200 millions de dollars (2017), soit un montant global de 495 millions de dollars sur 4 ans !

Qu'attendre de la procédure ?

C'est une expérience très frustrante et coûteuse de casser un écran de téléphone portable. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir une forte concurrence dans la production du verre utilisé ../.., et ce, pour garantir des prix bas et un verre de haute qualité. Nous enquêtons pour savoir si Corning, l'un des principaux producteurs de ce verre spécial, a peut-être essayé d'exclure les producteurs de verre rivaux, privant ainsi les consommateurs de verre moins cher et plus résistant à la rupture (Margrethe Vestager)

Pour les lecteurs de Mac4ever,, puisque la firme fournit les verresprotégeant l'iPhone. Et c’est également celle-ci qui fabrique lesque l'on trouve dans de nombreux smartphones Android (ou encore l'du Galaxy S24 Ultra).En pratique, Bruxelles craint justement que les accords entre Corning et les différents fabricants de smartphones nuisent à la concurrence. Dans ces conditions, la Commission européenne vient d'ouvrirDans un communiqué officiel, il est écrit queEn effet, l'exécutif évoque, et ce, pour la totalité ou presque de leurs commandes en verre. En contrepartie, Corning proposerait des. La Commission examinera aussi une clause qui obligeraitComme toute enquête,et Corning a aussi la possibilité de présenter sa réponse à différentes questions et de se justifier, voire d'adopter des propositions pour répondre aux demandes de la Commission (et éviter une sanction).