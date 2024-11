Trump nomme Brendan Carr à la tête de la FCC, qu'est ce que ça implique pour les géants de la tech ?

Visuel : The Washington Post

Un conservateur expérimenté aux commandes de la FCC

Project 2025

Les locaux de la FCC

Une volonté affichée de s’attaquer aux géants de la tech

cartel de la censure

Un pouvoir limité mais une influence stratégique

Starking pourrait profiter de cette nomination

Une nomination controversée

Le président élu Donald Trump a choisi Brendan Carr, commissaire républicain de la Federal Communications Commission depuis 2017, pour diriger l’agence à partir de janvier 2025. Âgé de 45 ans,. Auteur d’une contribution au projet, il appelle à élargir le rôle de la FCC au-delà de la régulation des télécommunications traditionnelles pour inclure la surveillance des plateformes numériques.Brendan Carr a qualifié les entreprises de la tech de, estimant qu’elles nuisent à la liberté d’expression., un texte qui exonère ces entreprises de la responsabilité des contenus publiés sur leurs plateformes. Ces positions augurent des tensions avec la Silicon Valley et pourraient conduire à une bataille juridique majeure. Carr a aussi critiqué les réseaux de télévision pour leur supposée partialité, accusant par exemple NBC de ne pas respecter les règles d’égalité de temps d’antenne lors de la campagne présidentielle.Malgré son agenda ambitieux, la capacité de Brendan Carr à transformer la FCC reste contrainte.La surveillance des grandes entreprises technologiques relève davantage du Département de la Justice et de la Federal Trade Commission (FTC). Malgré tout, Carr pourrait utiliser la tribune de la FCC pour faire pression sur les entreprises ou bloquer des fusions stratégiques. Le Congrès, qui contrôle le budget de la FCC, pourrait néanmoins freiner toute expansion significative de son autorité.Si cette décision réjouit les conservateurs, elle suscite l’inquiétude des défenseurs des droits numériques et des groupes progressistes.Ses liens étroits avec Elon Musk, dont l’entreprise Starlink pourrait bénéficier de décisions favorables, ajoutent quelques billes à la controverse. Notez que Carr a exprimé des positions divergentes de Trump sur certains sujets, en particulier par son soutien à l’interdiction de TikTok pour des raisons de sécurité nationale. Mais nul doute que Donald Trump a une idée derrière la tête avec cette nomination.Il sera aussi intéressant de voir, qui, elles, poussent toujours vers une plus grande modération des contenus sur les espaces numériques.