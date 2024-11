Suivre les élections US via les Live Activities de l'iPhone

En direct de l'iPhone

Les live activities, comment ça marche ?

L'app Carrot Weather indique la durée de la pluie

En effet, cette nuit (décalage horaire oblige), on aura les premières estimations sur l'identité duet, pour cela, il est possible de suivre le déroulement via Apple News (en pratique, il faudra donc, soit être sur place, soit avoir accès à Apple News en se géolocaliser par exemple aux USA via un VPN).Apple News va en effet. L'écran de verrouillage présentera un grand widget interactif qui se lancera pour la couverture de cette nuit électorale. La Dynamic Island affichera le décompte électoral pour chaque candidat en permanence.. Pour les iPhone 14 Pro, les gammes d'iPhone 15 et d'iPhone 16, ces dernières vont apparaitre sur la Dynamic Island. La zone va pouvoir afficher des informations restreintes, et en cliquant dessus (un appui plus ou moins prolongé) on pourra accéder à davantage d'informations.Pour les autres iPhone (iPhone 14 et ceux des générations précédentes),, via une fenêtre pour fournir des informations dynamiques en temps réel. De par leur fonction, elles sont sensiblement identiques à certains widgets, mais apparaîtront sur le bas de l'écran désormais dévolu aux notifications.