Piratage Auchan : les données de plus de 500 000 clients ont été dérobées !

Plus d'un demi millions de clients concernés !

Si vous recevez un message, ne cliquez sur aucun lien, n’appelez pas le numéro indiqué et ne tenez pas compte des informations qu’il contient car il s’agit sans doute d’un message de phishing

une croissance exponentielles des cyberattaques

L’enseigne Auchan a donc été victime d’une cyberattaque qui a compromis les données personnelles associées aux. Les informations dérobées incluent les noms, prénoms, adresses mail et postale, numéros de téléphone, composition familiale, dates de naissance, numéros de carte fidélité et le montant des cagnottes associées.s., précise t-il à ses clients dans un mail. Mais c'est le programme de fidélité qui est avant tout visé. Aussi de sécuriser celui-ci, Auchan a annoncé avoir renforcé les contrôles sur les opérations deConformément aux réglementations en vigueur,. Cette démarche vise à garantir une transparence et un suivi des obligations légales en matière de cybersécurité., tels que Libération et La Croix, ont récemment subi des attaques informatiques, souvent liées à des rançongiciels visant à paralyser leurs systèmes.Mais cela aurait pu être pire. Après tout, Boulanger , Free, SFR ou encore l' Assurance Retraite ont été victimes récemment de plusieurs attaques, avec -à chaque fois-Ce type d’incident souligne l’importance pour les entreprises de renforcer leurs dispositifs de protection des données et pour les consommateurs de rester vigilants face aux cybermenaces.