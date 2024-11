Des scientifiques cherchent à créer l’élément le plus lourd au monde

Une chasse aux atomes géants

superlourds

Alexander Yakushev et Dominik Dietzel, en pleine recherche de lourdeur

Le livermorium, un coup d’essai prometteur

Tout simplement !

Pourquoi est-ce si compliqué ?

Et à quoi ça sert ?

Créer des éléments toujours plus lourds, c’est un peu le sport extrême des scientifiques . Aujourd’hui, l’oganesson (élément 118) trône en haut du tableau périodique. Mais une équipe internationale, réunissant le Berkeley Lab aux États-Unis et l’Université de Lund en Suède, vise plus loin : produire l’élément 120.C’est là qu’intervient le concept de l’« île de stabilité ».. Alors, c’est un peu flou comme concept, mais les chercheurs espèrent y parvenir en perfectionnant leurs techniques de fusion nucléaire.Pour se préparer avant de tenter l’élément 120, l’équipe a produit du livermorium (élément 116). Comment ? En projetant un faisceau d’ions de titane-50 (22 protons) sur une cible de plutonium-244 (94 protons).Le matériel utilisé est impressionnant : un détecteur de pointe appelé SHREC, fabriqué en Suède et transporté en avion jusqu’aux États-Unis. Il a permis d’identifier le précieux atome de livermorium.Mais les scientifiques ne lâchent rien.Ces éléments, créés dans des accélérateurs de particules, sont extrêmement instables. Certains ne subsistent qu’une milliseconde avant de se désintégrer.Par exemple, lors d’expériences menées à Darmstadt, en Allemagne, les chercheurs ont découvert que le flerovium (élément 114) est presque inerte, à la manière d’un gaz noble. Le moscovium (115) et le nihonium (113), eux, se montrent un peu plus réactifs.Ces comportements très différents s’expliquent par ce qu’on appelle des effets relativistes. À ces tailles, les électrons autour du noyau se déplacent si rapidement qu’ils modifient leur masse et leur énergie.Eh bien, à pas grand-chose pour le moment. Ces éléments sont produits en quantités infimes (quelques atomes par semaine) et disparaissent presque aussitôt. Mais ces recherches permettent de mieux comprendre les limites de la matière et d’imaginer des applications futures En attendant, les scientifiques poursuivent leur course.