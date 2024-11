Le Zoom de votre futur Android va s’améliorer grâce à Samsung

Avec ou sans ALoP

Une réorganisation structurelle

Samsung ALoP

Amélioration des performances optiques

Samsung ALoP

Quand, et pour quels smartphones ?

La principale innovation d’ALoP réside dans le positionnement des lentilles.. Ce choix réduit la longueur du module de 22 %, tout en limitant la hauteur de la caméra. Cela pourrait résoudre un problème récurrent des smartphones : la taille importante des bosses de caméra, qui impacte à la fois l’ergonomie et l’esthétique (que c'est pénible quand on pose son téléphone sur une table, et que le téléphone est bancal).ALoP offre une ouverture de f/2,58 et une longueur focale de 80 mm. Cette configuration permet de capturer davantage de lumière,. Ces caractéristiques rendent cette technologie particulièrement adaptée aux portraits, une utilisation fréquente des téléobjectifs.Précisons cependant que certaines caméras périscopiques existantes proposent des ouvertures encore plus larges,, ce qui alourdit le design des smartphones concernés.En intégrant des composants inclinés, notamment un prisme à 40° et un capteur à 10°, Samsung affirme avoir réduit la hauteur du module.. Le design visuel du module est également modifié : les lentilles circulaires sont mises en avant, éliminant ainsi l’aspect rectangulaire souvent jugé peu esthétique des systèmes actuels.Pour l’instant, Samsung n’a pas annoncé de produit utilisant la technologie ALoP.. Cette solution pourrait néanmoins intéresser d’autres fabricants cherchant à inclure plusieurs modules téléobjectifs ou à optimiser l’espace interne des smartphones.D'une manière générale, en mettant de côté ce type d'innovation,, et des capteurs photos moins performants et moins lumineux, ou alors ça ne vous dérange absolument pas d'avoir des appareils photos qui dépassent de beaucoup à l'arrière de votre téléphone ?