Microscopie : des photos incroyables récompensées par le prix Evident 2024

Yue Rong Tan

Un bouton de Cosmos Orange remporte le premier prix

Igor Siwanowicz

Gerd Günther

Marko Pende

Till Stephan

Daniel Han

Quelques mentions honorables

Jianguo Mao

Hannah Somers

Cette année, le premier prix général a été attribué à Igor Siwanowicz, un chercheur basé aux États-Unis, pour son cliché d'un bouton de Cosmos Orange. Capturé au microscope confocal, ce bouton révèle les grains de pollen au centre de l'anthère, dans un contraste saisissant de jaunes, de bleus et de rouges. Siwanowicz explique avoir trouvé cette fleur par hasard lors d'une promenade, illustrant bien comment la beauté naturelle peut surprendre même les plus expérimentés des scientifiques. Sa récompense ? Un microscope stéréoscopique Olympus SZX7, pour prolonger ses recherches.Les autres gagnants par catégories et régionsDans la catégorie Science des matériaux, c'est une image de l'Allemand Gerd Günther qui a retenu l'attention du jury. Son cliché, un nœud entre un cheveu humain et un crin de cheval, dévoile un effet métallique presque doré. Un travail minutieux qui révèle des textures étonnantes à une échelle microscopique.Les récompenses régionales n'ont pas manqué d'originalité non plus. Pour les Amériques, Marko Pende a surpris avec une coccinelle sous lumière UV, alors que Till Stephan a conquis l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique avec une image de cellules cardiaques pluripotentes. Du côté de l'Asie-Pacifique, Daniel Han a été primé pour un arrangement artistique de diatomées en cercle, une image qui aurait sa place dans une galerie d'art.Parmi les mentions honorables, on retrouve des images qui poussent encore un peu plus loin les limites de l'imaginaire scientifique. Par exemple, une composition d'écailles de papillon formant la silhouette de cet insecte, signée Jianguo Mao,. Autant d'images qui, au-delà de leur esthétique, révèlent des caractéristiques biologiques étonnantes.D'abord limité à l'Europe, le concours Evident Image of the Year s'est imposé comme une célébration mondiale de la microscopie., en rendant visible ce que l'œil ne peut saisir.