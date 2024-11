La Chine développe sa propre « Étoile de la Mort ». Oui oui vous avez bien lu

Pas de panique

Un système basé sur la précision extrême

L'armée chinoise

Des essais déjà prometteurs

Bon on en est peut-être pas encore là

Vers une militarisation de la science-fiction ?

Étoile de la Mort

Le principe est assez simple sur le papier : sept véhicules équipés de dispositifs à micro-ondes envoient leurs faisceaux vers une cible unique. Résultat ? Une énergie combinée qui pourrait neutraliser des satellites ou même des équipements électroniques. Mais en pratique, c’est peut-être un peu plus compliqué : pour aligner ces faisceaux,et une synchronisation au picoseconde (oui, ça se compte en trillionièmes de seconde).Les scientifiques chinois, visiblement déterminés, n’ont pas lésiné sur les moyens pour y arriver.Pour vous donner une idée, leur système est encore plus précis que l’horloge atomique qui gère le GPS L’arme aurait déjà été testée avec succès. Selon les chercheurs, elle est capable de brouiller les signaux des satellites GPS américains.Par contre, inutile d’espérer connaître les détails techniques exacts : tout reste classé secret défense, bien sûr.Pourquoi une telle arme ? D’abord, elle est économique : pas besoin de munitions, juste de l’énergie. Ensuite, elle pourrait compléter les armes traditionnelles en offrant une nouvelle façon de neutraliser des cibles, en particulier dans l’espace.Alors, faut-il s’inquiéter de voir un jour une vraie? On n’en est pas vraiment encore là, vous connaissez ma tendance à tout exagérer, mais ce système montre quand même à quel point les armes d’énergie dirigée pourraient prendre de l’importance.D’ici là je vais commencer à réparer mon droïde , on ne sait jamais.