Capteurs de glucose et bague connectée : Oura et Dexcom s’associent

Un partenariat stratégique pour la santé métabolique

Une technologie combinée

Oura élargit ses capacités dans le domaine de la santé

Un marché en pleine évolution

Oura, connu pour ses bagues connectées axées sur le suivi du sommeil et des activités physiques, a scellé un partenariat avec Dexcom, l’un des leaders dans la production de capteurs de glycémie. Cet accord s’accompagne d’un investissement de 75 millions de dollars, valorisant Oura à plus de 5 milliards de dollars.Le lancement des premières fonctionnalités issues de cette collaboration est prévu pour le premier semestre 2025.La bague Oura collecte déjà plus de 20 biométriques, comme la fréquence cardiaque, la température corporelle et les niveaux d’oxygène dans le sang. En intégrant les données des capteurs de glucose Dexcom, comme le Stelo, récemment lancé en vente libre aux États-Unis, les utilisateurs pourront relier leurs habitudes alimentaires, leur sommeil et leurs activités à leurs niveaux de glucose Dexcom mise également sur cette collaboration pour accroître l’adoption de ses dispositifs, notamment auprès des utilisateurs soucieux de leur santé globale. Toutefois, il serait pertinent de s’interroger sur la réelle utilité de ce type de dispositif pour des personnes non diabétiques.Depuis sa création en 2015, Oura a vendu 2,5 millions de bagues et espère doubler ses ventes annuelles pour atteindre 500 millions de dollars en 2024.Cette stratégie se reflète également dans des collaborations avec des acteurs comme Essence Healthcare, qui propose de fournir des bagues Oura aux adhérents de certains régimes Medicare Advantage.L’association entre Oura et Dexcom s’inscrit dans une tendance plus large autour de la technologie portable appliquée à la santé, dépassant le simple suivi de l’activité physique pour aborder des problématiques de santé plus complexes.Cependant, ces développements nécessitent encore de nombreuses années avant d’offrir des solutions concrètes capables de simplifier la vie des malades.