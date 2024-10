Un appareil photo DANS vos toilettes, ça vous dit ?

Votre digestion scrutée en détail

intelligence artificielle intestinale

Confidentialité assurée, promis

Bonjour, merci de m’envoyer toutes les données

Un nouveau business model

Allez expliquer ça à vos invités

Une solution pour les maladies digestives

Si vous pensiez que les objets connectés avaient atteint leurs limites, Throne prouve que non. Leur dernière invention est donc une caméra de toilette qui photographie vos selles pour en tirer des conclusions sur votre état de santé Ce n’est peut-être pas l’objet le plus glamour de la maison , mais il pourrait bien devenir un allié de poids pour suivre votre hydratation ou détecter des problèmes digestifs. Eh oui, il semble qu’on ait beaucoup à apprendre de ce qui finit dans nos toilettes.Maintenant, on sait ce que vous pensez : qui accepterait qu’une caméra soit installée dans ses toilettes ? Throne insiste sur le fait que seules les images pertinentes, c’est-à-dire celles de la cuvette, sont conservées. D’accord. Tout le reste est automatiquement supprimé grâce à un système de reconnaissance d’images.Rassuré ? Par contre, le gars qui demande à la marque :, je ne veux pas le rencontrer, perso.Ce qui est amusant, c’est que Throne ne comptait pas du tout se spécialiser dans la photo d’excréments à la base. La startup était à l’origine une plateforme pour le recrutement médical.Un virage à 180° qui les a menés dans les toilettes. Il paraît que les investisseurs ont applaudi.Au-delà de l’aspect insolite, Throne cible des utilisateurs qui pourraient réellement bénéficier de cet appareil.Si l’idée d’une caméra dans vos toilettes ne vous rebute pas, vous pouvez même la précommander à 499 dollars. Et pour les plus pressés, elle est disponible à 299 dollars en offre spéciale.Alors ?