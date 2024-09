Pour Donald Trump, Apple doit obéir au FBI (et déverrouiller un... Android)

Mais que fait la police ?

Ils doivent obtenir qu'Apple ouvre les applications tierces, et ils doivent obtenir qu'Apple ouvre également les six téléphones de ce deuxième fou

des accusation confuses

le FBI n'aurait pas été en mesure d'accéder à "trois applications potentiellement étrangères" sur le téléphone de Thomas Matthew Crooks, l'homme de Pennsylvanie qui a tiré et touché l'oreille de Trump lors d'un rassemblement en juillet. Il a également déclaré que Ryan Wesley Routh, qui a été capturé après une fusillade avec les services secrets américains au club de golf de Trump en Floride, avait six téléphones portables que le FBI avait "également été incapable de déverrouiller"

après tout Apple peut tout faire, même déverrouiller des Android...

La position d'Apple sur le déverrouillage des iPhone !

Cette fois, lea été initié par Donald Trump -ex président et néo candidat- lors d'un rassemblement ce mercredi en Caroline du Nord. Pour lui,et de passer outre les règles de protection de la vie privée. Le sujet : lui-même !En effet,. En effet il fait référence aux deux attaques dont il a été victime ces derniers mois, et à la saisie des nombreux smartphones des auteurs.Ainsi, selon le candidat à la Maison Blanche,Certes, Donald a plutôt l'habitude de présenter les choses, comme cela l'arrange -entre deux montages photos et des fake news- Il est tout à fait possible qu'il ait passé outre ce détail technique ().. Elle a toujours refusé l’introduction de back doors, y voyant un affaiblissement considérable de la sécurité des systèmes et une remise en cause de ses principes. La firme a en effet toujours érigé la protection de la vie privée au plus haut et a toujours refusé.En 2016, lorsqu'un juge fédéral américain lui avait ordonné de collaborer avec le FBI, Apple s’était d'ailleurs opposée à l'ordonnance, notant qu'elle créerait un dangereux précédent avec des risques de sécurité. Le FBI avait alors usé d'autres moyens et avait réussi à déverrouiller l'iPhone (qui n'avait rien révélé).. Le FBI a demandé à Apple de l’aider à déverrouiller des iPhone appartenant à l'auteur présumé -ce qu'elle avait à nouveau refusé.