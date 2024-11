Une demande jugée "stupéfiante" par Alphabet

Si on ne sait pas trop quelles sont les orientations de l'administration Trump sur le sujet, les autorités américaines de la concurrence semblent passer à la vitesse supérieure ! Dans un document déposé en justice,Il réclame donc la, mais égalementavec les constructeurs pour imposer l'utilisation par défaut de son moteur de recherche sur les smartphones. Il entend ainsi bloquer le groupe et l'empêcher de profiter d'Android pour promouvoir ses autres produits. Il demande enfinsi Alphabet n'était en capacité de proposer des mesures suffisantes.De son côté, Kent Walker, Président des affaires mondiales de Google, s'insurge et dénonce . Cette proposition, qu'il qualifie de, vu que Google a déjà été jugé coupable l'été dernier d'exercer des pratiques illégales pour établir et maintenir son monopole dans la recherche en ligne. Juridiquement, il reste au juge Amit Mehta, qui est en charge du dossier, de(le système est vraiment différent du notre). Google devrait soumettre des propositions le mois prochain, avant une audience prévue en avril prochain.. Rappelons que le futur locataire de la Maison Blanchel a nommé Brendan Carr pour diriger le régulateur américain des télécoms (la FCC). Or ce dernier veutimposé par les grandes firmes techs (Facebook, Google, Apple ou encore Microsoft). Mais le président élu a aussi indiqué qu'un démantèlement pourrait être excessif.Cette démarche s’inscrit dans unevisant à rééquilibrer les acteurs du numérique et pourrait marquer un tournant dans la régulation des grandes entreprises technologiques et avoir des conséquences en dehors des Etats-Unis. D'après, le ministère de la Justice compte également exiger des mesures concernantgénérative et son système d'exploitation mobile Android.Après la condamnation de 2023, Amit Mehta, un juge fédéral de Washington, pourrait se prononcer sur la peine en août 2025, après avoir reçu la requête officielle des autorités en novembre et entendu les deux parties lors d'une audition spéciale en avril prochain.Une telle sanction contre le géant des technologies, qui a été reconnudans la gestion de son célèbre moteur de recherche, serait historique. Une situation qui n'est pas sans rappeler les tentatives de démantèlement dedans les années 2000.. La séparation permettrait de limiter la domination de la firme. En cas de scission, cela pourrait créer descommeet, et ce, afin d'offrir aux développeurs et utilisateurs davantage de choix. Enfin, il s'agirait également de. Les autorités souhaitent examiner comment ces réponses affectent la concurrence et le partage de revenus avec les éditeurs.De son côté,affirmant que ses pratiques bénéficient aux utilisateurs, tout en améliorant la rapidité et la pertinence des recherches.