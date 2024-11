Génial : Google vous permet de générer votre propre jeu d’échecs et de jouer avec !

Ils sont pas trop mignons mes petits nuages ?

Créez vos propres pièces avec une IA

Et c'est parti !

Tout cela repose sur Imagen 3

Miaou

Des créations qui donnent le sourire

chiens à la plage

chats sur un podium

Attention toutefois, il y a quelques limites

Oui, mais ce n’est pas disponible en France : activez votre VPN !

GenChess, c’est l’outil parfait pour moderniser un jeu vieux de 1 500 ans en y ajoutant une touche de fun. Vous choisissez le style : soit classique, pour des pièces qui respectent la tradition, soit créatif, pour des designs un peu plus originaux.Et vous voilà prêt pour une partie contre l’ordinateur, chronométrée pour corser un peu les choses (je me suis fait battre à plate couture lors de ma première partie, bien sûr).Tout cela repose sur Imagen 3, la même technologie qui alimente d’autres expériences visuelles chez Google, comme le chatbot Gemini ou l’outil ImageFX.Vous ajoutez un mot-clé ou un concept, et le tour est joué.Ce qui fait le charme de GenChess, c’est son côté décalé. Exemple : vous demandez un set sur le thème de Mars, et l’IA vous propose un adversaire inspiré de Vénus.De mon côté, j’ai expérimenté des pièces en forme de chats en fromage et de nuages mignons ( j’aime bien les nuages ), et le résultat était très sympa.Attention toutefois, il y a quelques limites : mes tentatives de créer des pièces inspirées d’Emmanuel Macron ou d’Elon Musk ont échoué, ces options étant refusées.J’ai par exemple généré un jeu de pièces en forme de courgettes, et le rendu était très drôle.Pour une raison inconnue ( même si on commence à avoir l’habitude ), si vous tentez de vous connecter au site depuis la France, vous serez accueilli par un message vous indiquant que cette expérimentation n’est pas disponible dans certains pays.Vous devrez aussi vous connecter avec votre compte Google, mais aucune difficulté de ce côté-là, cela fonctionne parfaitement avec un compte français !Voilà de quoi vous occuper un petit moment.