40 % des jeunes américains s’informent via les influenceurs

Kat Abughazaleh fait partie de ses influenceuses, très active sur l'actualité US, très suivie

Un recours croissant aux influenceurs pour s’informer

Le rôle politique des influenceurs

Des contenus souvent non vérifiés

Hugo Decrypte est un bon exemple de ce phénomène en France

Une tendance marquée chez les jeunes

Vous l'avez compris, selon cette enquête du Pew Research Center, près de 40 % des jeunes Américains âgés de 18 à 29 ans s'appuient sur des influenceurs pour se tenir au courant de l'actualité, contre 20 % pour l'ensemble de la population adulte (ce qui est déjà considérable). Ces influenceurs, principalement des hommes (63 %), se distinguent par leur indépendance vis-à-vis des médias traditionnels :Même si la moitié de ces influenceurs n'expriment pas de position politique claire, ceux qui le font penchent majoritairement vers des orientations conservatrices.L'étude, réalisée en pleine campagne présidentielle de 2024, met en lumière le rôle stratégique des influenceurs dans la communication politique. Les équipes des candidats, qu'il s'agisse de celles de Kamala Harris ou de Donald Trump, ont activement collaboré avec des créateurs de contenu pour toucher des électeurs indécis.Cette proximité entre influenceurs et politiques soulève de nombreuses questions, notamment parce que ces derniers ne sont pas toujours tenus de dévoiler leurs éventuels partenariats rémunérés.Contrairement aux médias traditionnels, les influenceurs mélangent fréquemment informations factuelles et opinions personnelles, ce qui peut brouiller la perception des faits. Bien que 65 % des utilisateurs déclarent mieux comprendre les enjeux d'actualité grâce aux influenceurs,Sur des plateformes comme Facebook et X, les influenceurs conservateurs sont trois fois plus nombreux que leurs homologues libéraux, ce qui alimente davantage les débats autour de la polarisation et de la désinformation.Le recours massif aux influenceurs témoigne d'une évolution des habitudes médiatiques des jeunes générations. Ce phénomène est également amplifié par la popularité de plateformes comme TikTok,