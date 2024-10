Un diplôme pour devenir influenceur : et bien pourquoi pas ?

Le premier diplôme d’influenceur en Irlande

Depuis septembre, la South East Technological University (SETU) de Carlow propose donc un diplôme en, une première en Irlande. Le métier d’influenceur, apparu récemment, attire de nombreux jeunes de la génération Z (on va dire nés entre 1997 et 2012). Ce cursus, créé par Irene McCormick, ancienne productrice télé, a été mis en place après le succès d’un cours intensif estival.Il faut bien répondre à la demande.La formation en question enseigne aux étudiants comment transformer leur présence sur des plateformes telles qu’Instagram, TikTok ou YouTube en une source de revenus. Les enseignements comprennent donc la création de vidéos, des cours d’entrepreneuriat, de psychologie et de storytelling, ainsi que l’analyse de données et la réalisation de podcasts.Plutôt des matières depour celles et ceux qui seraient intéressés par ce type de carrière.Parce que oui, contrairement aux idées reçues, être influenceur ne se limite pas à publier des vidéos courtes sur TikTok réalisées en quelques secondes. Comme le souligne Marta Hughes Bravo, étudiante dans ce cursus, la création de contenu demande une planification rigoureuse et une organisation complexe,Vous l’avez compris, ce diplôme vise à professionnaliser l’activité d’influenceur, souvent perçue comme un simple passe-temps.Selon Irene McCormick, environ 70 % des spécialistes du marketing considèrent les influenceurs comme l’avenir du marketing, et les gouvernements eux-mêmes utilisent parfois ces figures pour diffuser leurs messages.Que pensez-vous de ce genre de formation ? Est-ce de l’arnaque, ou cela pourrait-il avoir du sens ?Merci d’éviter les insultes et les remarques déplacées, vous pouvez donner un avis posé et réfléchi sans tomber dans l’excès. On vous écoute !