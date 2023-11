10 000€ par mois pour cette influenceuse...qui n'existe pas !

Voici Aitana Lopez, l'influenceuse à succès qui n'existe pas

les fantasmes masculins

Une aubaine pour les marques et ses créateurs

Aitana Lopez est espagnole, du signe du scorpion, a les cheveux teints en rose, parfois lisse, parfois sauvage,. Vous ne trouverez toutefois pas de cliché de cette jeune femme enfant, ni son parcours scolaire et vous ne la croiserez pas un beau matin en train de courir la crinière au vent le long de la plage après sa morning routine, son inévitable séance de sport et son bol de quinoa light, pour la bonne et simple raison qu'elle n'existe pas.La jeune femme virtuelle fait pourtant partie d'une agence de mannequin bien réelle qui accumule les espèces sonnantes et trébuchantes dont la valeur est également on ne peut plus réelle.et a été façonnée par l'équipe du designer espagnol Rubén Cruz en s'appuyant surdes algorithmes d'intelligence artificielle.L'égérie numérique dont le prénom débute par AI aurait été conçue afin de pouvoir se libérer de l'ego démesuré des influenceurs bien réels, et bien entendu pour engranger les bénéfices.(ou d'un jeune homme). Evidemment, il est également possible de mettre la main au portefeuille pour disposer de clichés plus osés via un abonnement au compte d'Aitana sur Fanvue.Surfant sur le succès de sa première petite protégée,. Les créateurs indiquent se baser sur les critères les plus en vogue afin d'élaborer des physiques, mais également des habitudes de vies et loisirs qui parlent au plus grand nombre.Désormais, il faudra peut-être se demanderAprès tout, est-ce que Kim Kardashian existe réellement en tant que telle ailleurs que dans la tête de ses fans ? C'est une vraie question.