Un photographe-influenceur décède en escaladant le plus haut pont d’Espagne

Un accident tragique sur un pont emblématique

Le pont en question

Un défi illégal aux conséquences fatales

Les proches sous le choc

Un rappel des dangers du rooftopping

rooftopping

Lewis Stevenson, un photographe britannique de 26 ans, également créateur de contenu sur les réseaux sociaux, a tragiquement perdu la vie en tentant d’escalader le pont Castilla-La Mancha à Talavera de la Reina, en Espagne . Ce pont à haubans, inauguré en 2011, est le plus haut d’Espagne, culminant à 192 mètres. Connu pour son goût du risque et ses prises de vue spectaculaires,Il était accompagné d’un ami de 24 ans, également britannique, qui a assisté impuissant à la scène.Selon les autorités locales, grimper le pont Castilla-La Mancha est bien sûr strictement interdit, une interdiction rappelée à plusieurs reprises par la ville de Talavera.Stevenson, passionné de photographie et d’aventure, avait l’habitude de voyager et de réaliser ce type d’exploits risqués. Ce goût du danger et cette inconscience ont malheureusement conduit à ce drame . Les autorités locales ont rappelé que la sécurité prime et que de telles escalades peuvent avoir des conséquences dramatiques.La famille de Lewis Stevenson a exprimé son immense chagrin suite à cette perte tragique.Selon elle, il ne cherchait pas la gloire sur les réseaux sociaux, mais agissait par pur amour pour la photographie.Le, cette pratique qui consiste à escalader des structures élevées sans protection, séduit énormément d’influenceurs en quête de sensations fortes et de popularité sur les réseaux sociaux.L’accident de Lewis Stevenson n’est malheureusement pas le premier cas de décès lié à cette pratique. Malgré l’interdiction formelle de grimper des structures comme le pont Castilla-La Mancha, de nombreux adeptes continuent de braver ces interdits, souvent au péril de leur vie.Cet accident rappelle d’ailleurs celui que nous vous relayions il y a quelques jours, en plein tournage d’un TikTok , après une malheureuse chute dans une bouche de métro.