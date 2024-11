Un photographe a croisé un pingouin bien particulier, vous allez tout de suite voir pourquoi

Karl Lagerfeld réincarné

Une rencontre improbable sur une plage reculée

C’est une couleur vraiment rare

Il faisait ses premiers pas sur la plage, et j’ai eu la chance de le photographier avant qu’il ne rejoigne sa colonie.

Pourquoi tout noir ? Une histoire de mélanisme

C’est probablement une première

J’ai entendu parler de cas partiels, avec seulement des taches sombres, mais un manchot tout noir, c’est rare.

Pika pika

Des manchots aussi rares que des pokemons

La photo a été prise en Géorgie du Sud, sur une plage de St Andrews Bay. Yves Adams , photographe belge, a immortalisé un moment unique : un manchot royal entièrement noir. Alors qu’il guidait une expédition, un collègue lui a signalé l’oiseau étrange.Le manchot, dépourvu de son ventre blanc et des taches jaunes qui caractérisent son espèce, avait donc avec un plumage entièrement sombre.La couleur atypique de ce manchot s’explique par une mutation génétique appelée mélanisme. Cette condition survient quand l’animal produit un excès de mélanine, ce qui fonce ses plumes ou sa peau.Normalement, le ventre blanc des manchots sert de camouflage dans l’eau, leur permettant de se fondre avec le ciel lumineux vu d’en dessous ou les eaux sombres vues d’au-dessus.Du coup ce manchot noir est beaucoup plus visible pour les prédateurs, que ce soit sur la glace ou en pleine mer. Pas vraiment idéal pour passer inaperçu.Selon Adams, voir un manchot entièrement noir est quasiment du jamais-vu.À distance, son plumage paraissait noir intense, mais de près, des reflets métalliques verts se dessinaient sur son cou et son ventre.Ce n’est pas le premier coup d’éclat d’Adams. En 2021, il avait déjà photographié un manchot jaune, lui aussi inédit.Notons qu’aucune différence de comportement ou de taille n’a été remarquée, et surtout l’oiseau était accepté sans problème par les autres manchots.