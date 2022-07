Les oiseaux s’envolent sur TV+ avec Black Bird, mais aussi Plumes et Duvet

en direct depuis la plage

Black Bird

thriller psychologique graveleux

In With The Devil : A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption

Plumes et Duvet

. On murmure même que le rôle lui a été taillé sur mesure.Ceet plein de suspense sera décliné en six épisodes. Pour rappel, il est adapté desde James Keene et Hillel Levin. La série mettra en vedette, Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi, Greg Kinnear mais également, qui nous a quitté récemment.. Basée sur les livres pour enfants, il s’agit d’une série de dessins animés destinée à l'âge préscolaire, où les deux personnages apprennent à apprécier les différences de l'autre et à devenir des amis encore plus proches.Et n’oubliez pas le 5 août, il sera possible de découvrir, le premier long métrage d'animation 3D d'Apple TV+, issu de l'accord exclusif entre Apple et