Voici Ferret, l'IA d'Apple : bientôt sur les iPhone et les Mac ?

Ferret : un modèle d'IA open source d'Apple

Bientôt sur les iPhone et les Mac ?

Les données et le code sont destinés à un usage de recherche uniquement et sont autorisés sous licence. Ils sont également limités aux utilisations qui suivent l'accord de licence de LLaMA, Vicuna et GPT-4. L'ensemble de données est CC BY NC 4.0 (autorisant uniquement une utilisation non commerciale) et les modèles formés à l'aide de l'ensemble de données ne doivent pas être utilisés en dehors des fins de recherche.

Comme pour son outil permettant de créer des Apps intégrant l'IA sur les Mac Apple Silicon (furet en VF). Il s'agit d'un MLLM (pour Multimodal Large Language Model, ou grand modèle de langage multimodal) capable de traiter des textes et des images.Selon la publication sur X de Zhe Gan, chercheur de la section IA/Apprentissage automatique d'Apple,, et en présentant moins d'hallucinations (le terme évoquant les errements de l'IA).Selon les données de la page GitHub officielle du projet , Ferret-7B et Ferret13B, l'une proposant 7 milliards de paramètres et l'autre 13 milliards.La page du projet précise également queet ne peut pas être commercialisé :permettant à la firme de proposer sa propre IA. Les usages seraient nombreux, à commencer par une amélioration de Siri, la possibilité d'offrir un chatbot conversationnel, ou encore, dans le cas de Ferret, une analyse poussée des clichés au sein de l'App Photos.Apple pourrait ainsi faire de l'intégration de l'IA un des principaux axes de développement des nouvelles versions de ses systèmes. Récemment, nous apprenions que la firme planchait sur le traitement en local des grands modèles de langage en s'appuyant sur le stockage pour contourner le manque de RAM, notamment sur les iPhone.