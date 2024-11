Fibre optique : des progrès notables, mais tout n’est pas rose

Une baisse généralisée des pannes signalées

Échecs de raccordement : des zones toujours en difficulté

Une amélioration globale mais des écarts marqués

Quel impact pour les consommateurs ?

Depuis le lancement de cet observatoire en juillet 2023, l’Arcep suit de près deux indicateurs clés : le taux de pannes et celui des échecs de raccordement.Dans de nombreuses régions, le taux de pannes est désormais inférieur à 0,3 %, un chiffre encourageant pour les opérateurs et les usagers. Dans les détails, certains réseaux affichent encore des performances préoccupantes, comme par exemple Sequantic Telecom et Tutor Europ’Essonne, qui enregistrent des taux de pannes approchant les 2 %. À l’opposé, des réseaux comme XpFibre dans les Vosges et RIP Orange en Lozère se démarquent avec un taux de panne quasi nul.Le taux d’échecs de raccordement reste le principal problème pour les opérateurs.Par contre, des réseaux comme RIP Orange en Lozère parviennent à maintenir un taux d’échecs réduit à 1,4 %. Ces données montrent en fait des problèmes structurels dans certaines régions, souvent liés à des infrastructures vétustes ou mal entretenues, en particulier celles reprises après des rachats récents.Malgré ces quelques problèmes régionaux, l’ Arcep met en avant une dynamique positive, avec une tendance générale à la baisse des taux de pannes et des efforts importants pour réduire les échecs de raccordement.Les opérateurs comme Altitude et Altice , bien qu’ayant des réseaux encore problématiques, progressent de leurs côtés grâce à des plans de remise en état. Cette prise de conscience et ses travaux, concentrées sur des réseaux rachetés en 2021, montrent là aussi la nécessité d’une approche locale et adaptée.Ce rapport est un outil intéressant pour orienter les décisions stratégiques des opérateurs et des pouvoirs publics.On en est quand même encore assez loin.Comment ça se passe par chez vous avec la fibre ?